Німеччина виділить Україні 20 млн євро на резервне обладнання для критичної інфраструктури
На виділені кошти будуть закуплені мобільні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції
Про це йдеться на сторінці Міністерства розвитку громад і територій.
На його закупівлю Німеччина виділить 20 мільйонів євро. Домовленостей було досягнуто під час зустрічі з Міністеркою Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Штеффі Лемке.
Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов зауважив, що на виділені Німеччиною кошти буде передовсім закуплено – мобільні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції.
"В умовах, коли наша інфраструктура перебуває під постійним терористичним прицілом, нам потрібно по максимуму забезпечити Україну резервними потужностями, а українців – теплом, світлом і водою" – наголосив Чернишов.
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