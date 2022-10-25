Про це йдеться на сторінці Міністерства розвитку громад і територій.

На його закупівлю Німеччина виділить 20 мільйонів євро. Домовленостей було досягнуто під час зустрічі з Міністеркою Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Штеффі Лемке.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов зауважив, що на виділені Німеччиною кошти буде передовсім закуплено – мобільні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції.

"В умовах, коли наша інфраструктура перебуває під постійним терористичним прицілом, нам потрібно по максимуму забезпечити Україну резервними потужностями, а українців – теплом, світлом і водою" – наголосив Чернишов.

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