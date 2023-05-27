Німеччина відкличе понад 100 держслужбовців з РФ

Про це інформує Reuters.

"Цей ліміт, встановлений Росією на початок червня, вимагає значного скорочення в усіх сферах нашої присутності в Росії", - сказало джерело в Міністерстві закордонних справ Німеччини.

Серед постраждалих - вчителі, а також інші співробітники шкіл та Інституту Гете. Вони необхідні для підтримки правильного балансу дипломатичної присутності Німеччини, сказав співрозмовник.

При цьому він заявив, що ліміт, оголошений у квітні, є "одностороннім, невиправданим і незрозумілим". Водночас джерело відмовилося повідомити, у чому полягає ліміт, запроваджений Москвою.