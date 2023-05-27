Німеччина відкличе понад 100 держслужбовців з РФ
РФ запровадила обмеження на кількість співробітників, яким дозволено працювати в німецьких дипломатичних представництвах у країні. У зв'язку з цим Німеччині довелося скоротити понад 100 службовців
Про це інформує Reuters.
"Цей ліміт, встановлений Росією на початок червня, вимагає значного скорочення в усіх сферах нашої присутності в Росії", - сказало джерело в Міністерстві закордонних справ Німеччини.
Серед постраждалих - вчителі, а також інші співробітники шкіл та Інституту Гете. Вони необхідні для підтримки правильного балансу дипломатичної присутності Німеччини, сказав співрозмовник.
При цьому він заявив, що ліміт, оголошений у квітні, є "одностороннім, невиправданим і незрозумілим". Водночас джерело відмовилося повідомити, у чому полягає ліміт, запроваджений Москвою.
- У суботу, 22 квітня 2023 року, Берлін ухвалив рішення про масове вислання російських дипломатів.
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