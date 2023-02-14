Німеччина відновить виробництво боєприпасів до зенітних гармат Gepard, які вона передала Україні
Німецький уряд підписав контракт із концерном Rheinmetall, за яким у ФРН відновлять виробництво боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard
Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів у Брюсселі, де 14 лютого проходить девʼяте засідання "Рамштайну", передає Reuters.
"Ми швидко розпочнемо власне виробництво боєприпасів для Gepard із Rheinmetall. Я дуже радий, що ми змогли гарантувати поставки Україні цієї важливої частини протиповітряної оборони", — сказав Пісторіус.
Довідка: Ukraine Defence Contact Group, або платформа "Рамштайн" (за назвою авіабази-місця зустрічі) — це зустріч міжнародних союзників, які підтримують оборону України у війні з Росією. Наразі вона об’єднує міністрів оборони понад 50 країн.
- Минулого тижня Німеччина передала Україні дві самохідні установки Gepard і 6 тисяч боєприпасів до них.
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