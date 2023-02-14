Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів у Брюсселі, де 14 лютого проходить девʼяте засідання "Рамштайну", передає Reuters.

"Ми швидко розпочнемо власне виробництво боєприпасів для Gepard із Rheinmetall. Я дуже радий, що ми змогли гарантувати поставки Україні цієї важливої частини протиповітряної оборони", — сказав Пісторіус.

Довідка: Ukraine Defence Contact Group, або платформа "Рамштайн" (за назвою авіабази-місця зустрічі) — це зустріч міжнародних союзників, які підтримують оборону України у війні з Росією. Наразі вона об’єднує міністрів оборони понад 50 країн.