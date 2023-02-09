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Головна війна з Росією Цього тижня Німеччина передала Україні 2 установки Gepard, радари, генератори та боєприпаси

Цього тижня Німеччина передала Україні 2 установки Gepard, радари, генератори та боєприпаси

9 лютого, 2023 четвер
00:27
війна з Росією Зенітна самохідна установка Gepard

Уряд Німеччини повідомив про перелік засобів військової підтримки, які вдалося передати України цього тижня

Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

Зокрема цього тижня надійшли:

  • 2 самохідні зенітні установки GEPARD та близько 6000 боєприпасів;
  • 5 одиниць транспорту для охорони кордону;
  • 29 генераторів;
  • 6 вантажівок;
  • 6 антен;
  • 10 роликових контейнерів.

У повідомленні йдеться, що Німеччина надає підтримку, постачаючи обладнання та озброєння для розбудови потенціалу безпеки Україні з Федеральних збройних сил, а також з німецької промисловості, що фінансуються з фондів федерального уряду.

Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 2,2 мільярда євро на 2023 рік (після 2 мільярдів євро на 2022 рік). Кошти мають бути спрямовані в першу чергу на підтримку України. Водночас вони будуть використані для фінансування збільшених обов’язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), який, у свою чергу, йде на відшкодування державам-членам ЄС витрат, понесених ними під час надання підтримки Україні.

  • Нагадаємо, 7 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва назвав термін передання Україні німецьких бойових танків Leopard 2A6. За його словами, вони будуть доступні наприкінці березня.
  • Також до кінця лютого Німеччина передасть Україні керовані ракети, п'ять самохідних артилерійських установок Gepard та іншу техніку.
  • Напередодні, 8 лютого, Зеленський прибув до Франції, де зустрівся з Макроном і Шольцом.
Німеччина
допомога Україні
зброя для України
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