Цього тижня Німеччина передала Україні 2 установки Gepard, радари, генератори та боєприпаси
Уряд Німеччини повідомив про перелік засобів військової підтримки, які вдалося передати України цього тижня
Про це йдеться на сайті уряду ФРН.
Зокрема цього тижня надійшли:
- 2 самохідні зенітні установки GEPARD та близько 6000 боєприпасів;
- 5 одиниць транспорту для охорони кордону;
- 29 генераторів;
- 6 вантажівок;
- 6 антен;
- 10 роликових контейнерів.
У повідомленні йдеться, що Німеччина надає підтримку, постачаючи обладнання та озброєння для розбудови потенціалу безпеки Україні з Федеральних збройних сил, а також з німецької промисловості, що фінансуються з фондів федерального уряду.
Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 2,2 мільярда євро на 2023 рік (після 2 мільярдів євро на 2022 рік). Кошти мають бути спрямовані в першу чергу на підтримку України. Водночас вони будуть використані для фінансування збільшених обов’язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), який, у свою чергу, йде на відшкодування державам-членам ЄС витрат, понесених ними під час надання підтримки Україні.
- Нагадаємо, 7 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва назвав термін передання Україні німецьких бойових танків Leopard 2A6. За його словами, вони будуть доступні наприкінці березня.
- Також до кінця лютого Німеччина передасть Україні керовані ракети, п'ять самохідних артилерійських установок Gepard та іншу техніку.
- Напередодні, 8 лютого, Зеленський прибув до Франції, де зустрівся з Макроном і Шольцом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.28
-
EUR
Купівля 42.01Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе