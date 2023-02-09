Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

Зокрема цього тижня надійшли:

2 самохідні зенітні установки GEPARD та близько 6000 боєприпасів;

5 одиниць транспорту для охорони кордону;

29 генераторів;

6 вантажівок;

6 антен;

10 роликових контейнерів.

У повідомленні йдеться, що Німеччина надає підтримку, постачаючи обладнання та озброєння для розбудови потенціалу безпеки Україні з Федеральних збройних сил, а також з німецької промисловості, що фінансуються з фондів федерального уряду.

Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 2,2 мільярда євро на 2023 рік (після 2 мільярдів євро на 2022 рік). Кошти мають бути спрямовані в першу чергу на підтримку України. Водночас вони будуть використані для фінансування збільшених обов’язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), який, у свою чергу, йде на відшкодування державам-членам ЄС витрат, понесених ними під час надання підтримки Україні.