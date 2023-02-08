Зеленський прибув до Франції та зустрівся з Макроном і Шольцом

У Єлисейському палаці Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Відео зустрічі оприлюднили в телеграм-каналі Зеленського.

Під час спільної пресконференції Володимир Зеленський зазначив, що приїхав до Франції, "щоб посилити нашу континентальну єдність", а також щоб подякувати за підтримку, адже "щирість формує альянси, а вдячність зцементовує їх".

Український президент додав, що Україні зараз потрібна зброя для миру, щоб зупинити війну, яку розв'язала Росія, а Франція та Німеччина мають потенціал, щоб змінити ситуацію.

"Саме так я бачу сьогодні наші переговори. Все очевидно: що раніше Україна зможе отримати потужну далекобійну зброю, що раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки, що міцнішою буде наша танкова коаліція, то швидше закінчиться ця агресія Росії і ми повернемо Європі впевнений мир", - сказав Зеленський.

"Україна вміє бути сильною і вдячною, наші друзі вміють бути принциповими і щирими. Вірю, що сьогодні ми посилимо нашу оборонну, санкційну й політичну єдність, і саме тому я зараз тут", - додав він.

Як повідомило раніше видання The Guardian, після візиту до Великої Британії у середу, 8 лютого, Володимир Зеленський прилетів до Парижа. Літак з українським президентом приземлився в аеропорту "Орлі". Його зустрів міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

Як зазначає видання, в Парижі Зеленський має зустрітися з президентом Франції Макроном і канцлером Німеччини Шольцом.