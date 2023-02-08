Зеленський прибув до Франції та зустрівся з Макроном і Шольцом
Президент України Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії прибув до Франції
У Єлисейському палаці Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Відео зустрічі оприлюднили в телеграм-каналі Зеленського.
Під час спільної пресконференції Володимир Зеленський зазначив, що приїхав до Франції, "щоб посилити нашу континентальну єдність", а також щоб подякувати за підтримку, адже "щирість формує альянси, а вдячність зцементовує їх".
Український президент додав, що Україні зараз потрібна зброя для миру, щоб зупинити війну, яку розв'язала Росія, а Франція та Німеччина мають потенціал, щоб змінити ситуацію.
"Саме так я бачу сьогодні наші переговори. Все очевидно: що раніше Україна зможе отримати потужну далекобійну зброю, що раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки, що міцнішою буде наша танкова коаліція, то швидше закінчиться ця агресія Росії і ми повернемо Європі впевнений мир", - сказав Зеленський.
"Україна вміє бути сильною і вдячною, наші друзі вміють бути принциповими і щирими. Вірю, що сьогодні ми посилимо нашу оборонну, санкційну й політичну єдність, і саме тому я зараз тут", - додав він.
Як зазначає видання, в Парижі Зеленський має зустрітися з президентом Франції Макроном і канцлером Німеччини Шольцом.
- Президент України Володимир Зеленський 8 лютого прибув до Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і королем Чарльзом III. Також він виступив у британському парламенті, де закликав до створення коаліції літаків та заявив, що це – "крила для свободи". Окрім того, Зеленський відвідав британську військову базу, де готуються українські воїни
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.28
-
EUR
Купівля 42.01Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе