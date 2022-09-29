Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву Шольца.

"Ціни повинні знизитися, тому уряд зробить усе можливе. З цією метою ми створюємо великий оборонний щит", - сказав Шольц, описуючи пакет заходів.

Відповідно до планів, які фінансуватимуться коштом нових позик, уряд запровадить екстрене зниження цін на газ та електроенергію і скасує раніше запланований збір за газ для споживачів.

Атомні електростанції на півдні Німеччини, які раніше планували закрити до кінця цього року, зможуть працювати до весни 2023 року.

Цього року Берлін призупинив дію ліміту на новий борг у розмірі 0,35% від внутрішнього валового продукту. Міністр фінансів Крістіан Лінднер заявив у четвер, що Німеччина профінансує пакет допомоги, взявши нові кредити. Він додав, що державні фінанси країни є стабільними.

"Ми не можемо висловитись інакше: ми перебуваємо в стані енергетичної війни. Ми хочемо чітко відокремити антикризові витрати від управління нашим регулярним бюджетом, ми хочемо надіслати дуже чіткий сигнал ринкам капіталу", - сказав Лінднер.

25 вересня Німеччина домовилася про постачання газу з ОАЕ. Перший законтрактований обсяг складає 137 тисяч кубометрів. Газ привезуть танкером у грудні до нового терміналу у місті Брунсбюттель на півночі Німеччини.

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