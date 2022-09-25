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Німеччина домовилася про постачання газу з ОАЕ

25 вересня, 2022 неділя
18:30
Економіка

Німеччина підписала угоду про постачання скрапленого природного газу з Об’єднаних Арабських Еміратів, що замінить втрачені поставки російського газу

Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Стало відомо, що угоду підписала німецька компанія RWE під час візиту канцлера Олафа Шольца в країну, перший законтрактований обсяг складає 137 тисяч кубометрів. Газ привезуть танкером у грудні до нового терміналу у місті Брунсбюттель на півночі Німеччини. 

Нові домовленості про енергоресурси є ключовою метою поїздки Шольца на Близький Схід. Відомо, що потім канцлер вирушить до Саудівської Аравії й Катару. Останній має треті найбільші газові резерви у світі, проте підписання угод поки не очікується. 

  • Нагадаємо, Bloomberg прогнозує енергокризу до 2025 року.
  • 8 вересня Європейський Союз запропонував обмежити ціну на російський газ у середу після того, як президент Володимир Путін пригрозив припинити всі постачання енергії.
  • Раніше, 9 вересня, канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозицію обмежити ціну на весь імпорт газу в ЄС, стверджуючи, що країни, які просувають таку ідею, не враховували наслідки такого радикального кроку.
  • 10 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що країна готова до зупинки постачання газу Росією.
  • Німеччина може забезпечити постачання скрапленого природного газу з Об’єднаних Арабських Еміратів в рамках спроби країни компенсувати скорочення поставок Росією.  
  • Французький енергетичний регулятор збирається експортувати природний газ до Німеччини, ймовірно, з 10 жовтня.  
  • Станом на 20 вересня було відомо, що у Німеччині газосховища заповнили на більш ніж 90%
  • 22 вересня стало відомо, що у Німеччині мають намір націоналізувати колишню дочірню структуру Газпрому Securing Energy for Europe (SEFE), яка до 2022 року мала назву Gazprom Germania GmbH.

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Світ
Росія
газ
Німеччина
ОАЕ
війна з Росією
Олаф Шольц
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