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У Німеччині газосховища заповнили на більш ніж 90%

20 вересня, 2022 вiвторок
14:25
Світ газосховище

Газові запаси Німеччини заповнені більш ніж на 90% на тлі спроб відлучити країну від російських енергоносіїв

Про це інформує CNN з посиланням на європейського постачальника GIE AGSI+.

Намагаючись відмовитися від російських енергоресурсів Німеччина отримує газ по трубопроводах з Нідерландів, Бельгії та Норвегії. Нині запаси в країні поповнені на 90,07% потужності.

Міністр економіки та кліматичних питань Німеччини Роберт Хабек заявив, що країна може добре пережити зиму без газу з РФ, але занепокоєння є щодо рівня постачання навесні. Запаси будуть порожніми після холодного сезону, оскільки економіка "використала б газ".

У той час на початку цього року в Німеччині заявляли про те, що країна малоймовірно досягне рівня зберігання 95% до листопада "без додаткових заходів".

  • Нагадаємо, Bloomberg прогнозує енергокризу до 2025 року.
  • 8 вересня Європейський Союз запропонував обмежити ціну на російський газ у середу після того, як президент Володимир Путін пригрозив припинити всі постачання енергії.
  • Раніше, 9 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозицію обмежити ціну на весь імпорт газу в ЄС, стверджуючи, що країни, які просувають таку ідею, не враховували наслідки такого радикального кроку.
  • 10 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що країна готова до зупинки постачання газу Росією.
  • Німеччина може забезпечити постачання скрапленого природного газу з Об’єднаних Арабських Еміратів в рамках спроби країни компенсувати скорочення поставок Росією.  
  • Французький енергетичний регулятор збирається експортувати природний газ до Німеччини, ймовірно, з 10 жовтня.  

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газ
Німеччина
газопровід
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