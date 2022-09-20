Про це інформує CNN з посиланням на європейського постачальника GIE AGSI+.

Намагаючись відмовитися від російських енергоресурсів Німеччина отримує газ по трубопроводах з Нідерландів, Бельгії та Норвегії. Нині запаси в країні поповнені на 90,07% потужності.

Міністр економіки та кліматичних питань Німеччини Роберт Хабек заявив, що країна може добре пережити зиму без газу з РФ, але занепокоєння є щодо рівня постачання навесні. Запаси будуть порожніми після холодного сезону, оскільки економіка "використала б газ".

У той час на початку цього року в Німеччині заявляли про те, що країна малоймовірно досягне рівня зберігання 95% до листопада "без додаткових заходів".

Нагадаємо, Bloomberg прогнозує енергокризу до 2025 року.

8 вересня Європейський Союз запропонував обмежити ціну на російський газ у середу після того, як президент Володимир Путін пригрозив припинити всі постачання енергії.

Раніше, 9 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозицію обмежити ціну на весь імпорт газу в ЄС, стверджуючи, що країни, які просувають таку ідею, не враховували наслідки такого радикального кроку.

10 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що країна готова до зупинки постачання газу Росією.

Німеччина може забезпечити постачання скрапленого природного газу з Об’єднаних Арабських Еміратів в рамках спроби країни компенсувати скорочення поставок Росією.

Французький енергетичний регулятор збирається експортувати природний газ до Німеччини, ймовірно, з 10 жовтня.

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