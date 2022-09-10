"Ми мобілізуємося як країна, тому що ми солідарна країна. Ми це переживемо", - сказав Шольц.

"Німеччина підготувалася – наприклад, що Росія значною мірою припинить постачання газу" - зазначив Шольц.

Росія минулого тижня припинила постачання газу по Nord Stream 1, після чого речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що проблеми з постачанням газу по "Північному потоку" зберігатимуться доти, доки не буде знято західні санкції. Федеральний уряд готується до того, що така ситуація збережеться.

Шольц також згадав про будівництво терміналів зрідженого газу на північному узбережжі Німеччини, порівняно високий рівень заповнення газосховищ, заплановане використання вугільних електростанцій для виробництва електроенергії та продовження роботи атомних електростанцій. Крім того, федеральний уряд склав пакет допомоги, щоб допомогти людям.

Нагадаємо, Bloomberg прогнозує енергокризу до 2025 року.

8 вересня Європейський Союз запропонував обмежити ціну на російський газ у середу після того, як президент Володимир Путін пригрозив припинити всі постачання енергії.

Нагадаємо, 9 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозицію обмежити ціну на весь імпорт газу в ЄС, стверджуючи, що країни, які просувають таку ідею, не враховували наслідки такого радикального кроку.