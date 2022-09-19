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Німеччина планує закупівлю скрапленого газу в Об'єднаних Арабських Еміратів для зменшення залежності від РФ, - міністр

19 вересня, 2022 понедiлок
17:56
Світ На фото прапор ОАЕ

Німеччина може забезпечити постачання скрапленого природного газу з Об’єднаних Арабських Еміратів в рамках спроби країни компенсувати скорочення поставок Росією

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, ймовірно, підпише контракти на поставку СПГ під час дводенної поїздки на Близький Схід, заявив у понеділок, 19 вересня, міністр економіки Роберт Габек, вказавши, що переговори добре просунулися, особливо з ОАЕ.

"Постачання газу поступово розширюється, і уряд постійно веде переговори з багатьма країнами, а також з країнами Аравійського півострова. Канцлер їде до ОАЕ і, безсумнівно, зможе підписати там деякі контракти на СПГ", - додав Габек.

"Але це не тільки ОАЕ, це й інші країни, африканські країни. Таким чином ми закриємо дірку, яку прорізав брак російського газу", - сказав він.

Шольц також планує відвідати Саудівську Аравію та Катар під час поїздки, яка розпочнеться в суботу. Енергетичне співробітництво займає важливе місце в його порядку денному, заявив речник уряду Штеффен Гебештрайт на черговій пресконференції в Берліні в понеділок.

Таким чином, німецький уряд намагається компенсувати російські поставки після того, як Кремль закрив ключовий трубопровід "Північний потік-1".

Читайте також: Енергетичний шантаж – останній козир РФ, щоб змусити ЄС припинити підтримку України: Росія все поставила на карту, але програє, - The Wall Street Journal

Німеччина і Катар ведуть переговори про можливі поставки СПГ після початку повномасштабного воргнення, проте ознак прориву в переговорах поки немає.

За словами німецьких урядовців, переговори з одним із найбільших у світі експортерів СПГ є особливо важкими. Вони описали стратегію Катару як жорстку гру щодо ціни та тривалості потенційних угод.

Дискусії з постачальниками газу в Європі та Північній Америці виявилися настільки ж складними.

Першою зупинкою Шольца під час його поїздки стане Саудівська Аравія, де він зустрінеться з королем, а також із принцом Мохаммедом бін Салманом, фактичним правителем країни. У неділю він буде в ОАЕ та Катарі, а ввечері повернеться до Берліна.

  • Нагадаємо, Bloomberg прогнозує енергокризу до 2025 року.
  • 8 вересня Європейський Союз запропонував обмежити ціну на російський газ у середу після того, як президент Володимир Путін пригрозив припинити всі постачання енергії.
  • Раніше, 9 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозицію обмежити ціну на весь імпорт газу в ЄС, стверджуючи, що країни, які просувають таку ідею, не враховували наслідки такого радикального кроку.
  • 10 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що країна готова до зупинки постачання газу Росією.

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Економіка
газ
Німеччина
Саудівська Аравія
ОАЕ
війна з Росією
Олаф Шольц
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