Про це повідомляє видання Bloomberg.

Відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, ймовірно, підпише контракти на поставку СПГ під час дводенної поїздки на Близький Схід, заявив у понеділок, 19 вересня, міністр економіки Роберт Габек, вказавши, що переговори добре просунулися, особливо з ОАЕ.

"Постачання газу поступово розширюється, і уряд постійно веде переговори з багатьма країнами, а також з країнами Аравійського півострова. Канцлер їде до ОАЕ і, безсумнівно, зможе підписати там деякі контракти на СПГ", - додав Габек.

"Але це не тільки ОАЕ, це й інші країни, африканські країни. Таким чином ми закриємо дірку, яку прорізав брак російського газу", - сказав він.

Шольц також планує відвідати Саудівську Аравію та Катар під час поїздки, яка розпочнеться в суботу. Енергетичне співробітництво займає важливе місце в його порядку денному, заявив речник уряду Штеффен Гебештрайт на черговій пресконференції в Берліні в понеділок.

Таким чином, німецький уряд намагається компенсувати російські поставки після того, як Кремль закрив ключовий трубопровід "Північний потік-1".

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Німеччина і Катар ведуть переговори про можливі поставки СПГ після початку повномасштабного воргнення, проте ознак прориву в переговорах поки немає.

За словами німецьких урядовців, переговори з одним із найбільших у світі експортерів СПГ є особливо важкими. Вони описали стратегію Катару як жорстку гру щодо ціни та тривалості потенційних угод.

Дискусії з постачальниками газу в Європі та Північній Америці виявилися настільки ж складними.

Першою зупинкою Шольца під час його поїздки стане Саудівська Аравія, де він зустрінеться з королем, а також із принцом Мохаммедом бін Салманом, фактичним правителем країни. У неділю він буде в ОАЕ та Катарі, а ввечері повернеться до Берліна.

Нагадаємо, Bloomberg прогнозує енергокризу до 2025 року.

8 вересня Європейський Союз запропонував обмежити ціну на російський газ у середу після того, як президент Володимир Путін пригрозив припинити всі постачання енергії.

Раніше, 9 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозицію обмежити ціну на весь імпорт газу в ЄС, стверджуючи, що країни, які просувають таку ідею, не враховували наслідки такого радикального кроку.

10 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що країна готова до зупинки постачання газу Росією.

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