Про це пише The Wall Street Journal

Європейські країни вважають, що Кремль навмисно скорочує постачання газу. Росія хоче, щоб жителі європейських країн повстали проти своїх урядів, а потім вимагали скасування санкцій проти Москви, повідомляє видання.

Серед економістів дедалі більше зростає консенсус щодо того, що у довгостроковій перспективі стратегія Кремля зазнає невдачі.

"Росія розіграла свій останній козир наприкінці серпня, коли припинила постачання газу по "Північному потоку-1". Це був найбільший козир Росії, вони поставили все на карту", - сказав виданню The Wall Street Journal експерт з енергетики Деніел Єргін .

Аналітики вважають, що успіхи України на полі бою не дозволять європейським країнам змінити курс. "Якщо на полі бою виникне безвихідна ситуація, то вони шукатимуть вихід", - сказав професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман.

Через війну в Україні ціни на нафту різко зросли: вартість нафти марки Brent досягла 120 доларів за барель. Нині ціна нафти марки Brent становить 91,87 доларів за барель. Росія продає свою нафту з великими знижками, європейські країни також скорочують споживання газу.

У п’ятницю оптові ціни на газ становили приблизно 185 євро — приблизно стільки ж у доларах — мегават-година. Це майже втричі більше, ніж рік тому, і більш ніж удвічі більше, ніж на початку червня, коли Москва почала обмежувати поставки через Nord Stream. Тим не менш, ціна знизилася більш ніж на 45% від рекордного максимуму 26 серпня і повернувся до рівнів кінця липня.

Підземні сховища газу уже заповнені на 85%, перевищивши ціль ЄС у 80% до кінця жовтня.

Ціни на електроенергію впали майже вдвічі від піку. "Схоже, що ситуація стабілізується", — сказав Девід ден Холландер, співзасновник голландської компанії з торгівлі електроенергією DC Energy Trading, вказуючи на майже заповнені запаси газу в Центральній Європі, закриття енергоємних металургійних заводів і заводів з виробництва добрив, а також встановлення імпортних терміналів у Нідерландах та інших країнах для зрідженого природного газу.

Мінфін Росії тепер вимагає, щоб міністерства скоротили свої витрати на 10% порівняно з раніше ухваленим законом про держбюджет на 2022-2024 роки.

За словами Єргіна, Росія втратила репутацію надійного постачальника. "Зараз Росія використовує газ не тільки як політичну, а й як військову зброю", - наголосив Єргін.

"Оскільки країни ЄС вживають заходів для захисту споживачів та підприємств, то я не бачу приводів для соціальних протестів, які змусять уряди поступитися Путіну", - сказав колишній італійський дипломат Стефано Стефаніні.

І навпаки, якщо європейські країни переживуть цю зиму фактично без російських енергоносіїв, то це нанесе дуже болючий удар по майбутньому РФ.

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