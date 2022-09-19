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Головна Економіка Енергетичний шантаж – останній козир РФ, щоб змусити ЄС припинити підтримку України: Росія все поставила на карту, але програє, - The Wall Street Journal

Енергетичний шантаж – останній козир РФ, щоб змусити ЄС припинити підтримку України: Росія все поставила на карту, але програє, - The Wall Street Journal

19 вересня, 2022 понедiлок
12:50
Економіка Ціна на газ, Газпром, Росія

Ціни на газ падають і у довгостроковій перспективі Москва в енергетичній війні проти європейських країн зазнає невдачі

Про це пише The Wall Street Journal

Європейські країни вважають, що Кремль навмисно скорочує постачання газу. Росія хоче, щоб жителі європейських країн повстали проти своїх урядів, а потім вимагали скасування санкцій проти Москви, повідомляє видання.

Серед економістів дедалі більше зростає консенсус щодо того, що у довгостроковій перспективі стратегія Кремля зазнає невдачі.

"Росія розіграла свій останній козир наприкінці серпня, коли припинила постачання газу по "Північному потоку-1". Це був найбільший козир Росії, вони поставили все на карту", - сказав виданню The Wall Street Journal експерт з енергетики Деніел Єргін .

Аналітики вважають, що успіхи України на полі бою не дозволять європейським країнам змінити курс. "Якщо на полі бою виникне безвихідна ситуація, то вони шукатимуть вихід", - сказав професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман.

Через війну в Україні ціни на нафту різко зросли: вартість нафти марки Brent досягла 120 доларів за барель. Нині ціна нафти марки Brent становить 91,87 доларів за барель. Росія продає свою нафту з великими знижками, європейські країни також скорочують споживання газу.

У п’ятницю оптові ціни на газ становили приблизно 185 євро — приблизно стільки ж у доларах — мегават-година. Це майже втричі більше, ніж рік тому, і більш ніж удвічі більше, ніж на початку червня, коли Москва почала обмежувати поставки через Nord Stream. Тим не менш, ціна знизилася більш ніж на 45% від рекордного максимуму 26 серпня і повернувся до рівнів кінця липня.

Підземні сховища газу уже заповнені на 85%, перевищивши ціль ЄС у 80% до кінця жовтня.

Ціни на електроенергію впали майже вдвічі від піку. "Схоже, що ситуація стабілізується", — сказав Девід ден Холландер, співзасновник голландської компанії з торгівлі електроенергією DC Energy Trading, вказуючи на майже заповнені запаси газу в Центральній Європі, закриття енергоємних металургійних заводів і заводів з виробництва добрив, а також встановлення імпортних терміналів у Нідерландах та інших країнах для зрідженого природного газу.

Мінфін Росії тепер вимагає, щоб міністерства скоротили свої витрати на 10% порівняно з раніше ухваленим законом про держбюджет на 2022-2024 роки.

За словами Єргіна, Росія втратила репутацію надійного постачальника. "Зараз Росія використовує газ не тільки як політичну, а й як військову зброю", - наголосив Єргін.

"Оскільки країни ЄС вживають заходів для захисту споживачів та підприємств, то я не бачу приводів для соціальних протестів, які змусять уряди поступитися Путіну", - сказав колишній італійський дипломат Стефано Стефаніні.

І навпаки, якщо європейські країни переживуть цю зиму фактично без російських енергоносіїв, то це нанесе дуже болючий удар по майбутньому РФ.

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Росія
ЄС
газ
нафта
санкції проти Росії
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