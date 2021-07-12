Німеччина вважає, що Україна має залишатися транзитною країною газу, - Меркель
Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила позицію щодо збереження транзиту газу через Україну після завершення будівництва газопроводу Північний потік-2
Про це Меркель заявила на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським, повідомляє Еспресо.TV.
"Німеччина зацікавлена в тому і вважає, що Україна має залишатися транзитною країною для газу. Що стосується США, то я буду говорити про це з президентом Байденом. Чи будуть вже готові документи щодо такої спільної позиції, то я не впевнена. Але вже будуть деякі деталі", - заявила Меркель.
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