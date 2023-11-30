Німеччина закрила консульство в Калінінграді

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Німеччини.

"Генеральне консульство в Калінінграді буде закрито 30 листопада 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що консульські та паспортні питання в регіони курує генеральне консульство в Санкт-Петербурзі.

"А оформленням віз займається виключно візовий відділ Посольства в Москві", - додали в МЗС.