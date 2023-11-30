Німеччина закрила консульство в Калінінграді
30 листопада в російському місті Калінінград закрили генеральне консульство Німеччини
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Німеччини.
"Генеральне консульство в Калінінграді буде закрито 30 листопада 2023 року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що консульські та паспортні питання в регіони курує генеральне консульство в Санкт-Петербурзі.
"А оформленням віз займається виключно візовий відділ Посольства в Москві", - додали в МЗС.
- На початку жовтня Фінляндія закрила своє генеральне консульство у Санкт-Петербурзі, оскільки РФ відкликала відповідну ліцензію: воно було одним з найбільших у фінській дипломатичній мережі.
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