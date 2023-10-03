Фінляндія закрила одне зі своїх найбільших генконсульств у РФ
Фінляндія закрила своє генеральне консульство у Санкт-Петербурзі, оскільки РФ відкликала відповідну ліцензію: воно було одним з найбільших у фінській дипломатичній мережі
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Фінляндії.
Зазначається, що ліценцію генерального консульства відкликали з 1 жовтня 2023 року. Будівля, у якій воно розташовувалось, залишається власністю Фінляндії.
Всі консульські та в'їзні питання з 1 вересня взяло на себе посольство Фінляндії в Москві, водночас фінам рекомендували утриматись від будь-яких поїздок до Росії.
У МЗС нагадали, що у травні цього року Фінляндія також закрила консульства в Петрозаводську і Мурманську.
- 6 липня стало відомо, що РФ закриває генконсульство Фінляндії в Петербурзі та висилає 9 дипломатів. У МЗС аргументують своє рішення як відповідь на політику Фінляндії, зокрема дискримінацію росіян при видачі віз та перешкоди для діяльності їх представництв.
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