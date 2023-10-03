Фінляндія закрила одне зі своїх найбільших генконсульств у РФ

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Фінляндії.

Зазначається, що ліценцію генерального консульства відкликали з 1 жовтня 2023 року. Будівля, у якій воно розташовувалось, залишається власністю Фінляндії.

Всі консульські та в'їзні питання з 1 вересня взяло на себе посольство Фінляндії в Москві, водночас фінам рекомендували утриматись від будь-яких поїздок до Росії.

У МЗС нагадали, що у травні цього року Фінляндія також закрила консульства в Петрозаводську і Мурманську.