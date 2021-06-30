Німеччина завершила виведення військ з Афганістану
29 червня останні військові збройних сил Німеччини покинули Афганістан
Про це повідомляє DW.
"Після майже 20-річної місії останні солдати та солдатки нашого Бундесверу залишили Афганістан... Так завершується історичний розділ - місія, яка ставила нам виклики та формувала нас", - зазначила міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер.
Ще минулого тижня в Афганістані перебували 570 військових, а перед початком виведення їх кількість становила 1100 осіб. Під час місії Німеччина втратила 59 соладтів, 35 з них - під час боїв чи нападів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе