Німеччина завершила виведення військ з Афганістану

Про це повідомляє DW.



"Після майже 20-річної місії останні солдати та солдатки нашого Бундесверу залишили Афганістан... Так завершується історичний розділ - місія, яка ставила нам виклики та формувала нас", - зазначила міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер.



Ще минулого тижня в Афганістані перебували 570 військових, а перед початком виведення їх кількість становила 1100 осіб. Під час місії Німеччина втратила 59 соладтів, 35 з них - під час боїв чи нападів.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb