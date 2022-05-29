Німеччина збирається надати Україні €1 млрд грантової підтримки
Уряд Німеччини має намір надати Україні €1 млрд грантової допомоги
Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у твітері.
"Обговорила з Міністром фінансів Сергієм Марченком актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (€1 млрд) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн", - зауважила вона.
- Україна у травні розраховує отримати від міжнародних партнерів низку грантів і кредитів: від США - $500 млн, Німеччини - €150 млн, Японії - $300 млн.
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