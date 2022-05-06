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Головна Економіка Україна у травні розраховує отримати від міжнародних партнерів низку грантів і кредитів: від США - $500 млн, Німеччини - €150 млн, Японії - $300 млн

Україна у травні розраховує отримати від міжнародних партнерів низку грантів і кредитів: від США - $500 млн, Німеччини - €150 млн, Японії - $300 млн

6 травня, 2022 п'ятниця
20:00
Економіка Рада ЄС

Міністерство фінансів України розраховує в травні на отримання цілої низки кредитів та грантів і від країн-партнерів, і від міжнародних фінансових організацій, але основний інструмент, на який покладаються сподівання, – спеціальні права запозичення (SDR)

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Маємо великі очікування щодо того, що ми можемо отримати найближчим часом від наших партнерів. Це $500 млн додаткового гранту США, EUR150 млн від Німеччини, італійці узгодили новий кредит у EUR200 млн. Іще 1 млрд (канадських) доларів від Канади, яка узгодила таку суму через адміністративний рахунок МВФ. Ці кошти очікуємо найближчим часом", – сказав він.

Марченко додав, що Японія після переговорів підтвердила додатковий кредит у $300 млн, отримання якого також очікується у травні.

За його словами, серед інших ресурсів, на який розраховує Мінфін цього місяця, нове фінансування Нідерландів, $200 млн першого траншу кредиту International Development Association Світового банку (СБ) на $1 млрд, іще $100 млн від СБ покриття видатків із виплат внутрішньо переміщеним особам, а також $60 млн покриття соціальних виплат.

"Британці через мультидонорський трастовий фонд СБ підтвердили додаткову гарантію до того, що вони вже надали в розмірі $500 млн. По EUR10 млн очікуємо від Латвії та Литви, а також Австрії, ще $10,5 млн – від Швейцарії, EUR20,5 млн – від Данії. Крім того, Польща та Фінляндія наразі вирішують суму та механізм допомоги. Ще EUR20 млн – від Норвегії, також через трастовий фонд. Ісландія у травні має надати 470 тис. євро", – зазначив міністр фінансів.

Він наголосив, що, крім того, Європейський інвестиційний банк має перепрофілювати чинні проєкти на суму майже EUR 1,1 млрд, для чого очікується рішення Єврокомісії, і можливе виділення кредиту Францією.

"Але інструмент, на який ми покладаємо основні сподівання, це спеціальні права запозичення. Був лист прем'єр-міністра країнам – потенційним донорам, які можуть поділитися часткою SDR. Ішлося про 10%. Нині ми працюємо над механікою цього процесу", – зазначив глава Мінфіну.

За його словами, дефіцит держбюджету у квітні становив 89,7 млрд грн порівняно з 80,6 млрд грн у березні. У доходах загального фонду 76,2 млрд грн грантова допомога становила 22 млрд грн.

Коментуючи озвучений із МВФ необхідний обсяг підтримки $5 млрд за місяць і фінансування дефіциту у квітні, Марченко визнав, що коштів надійшло недостатньо, проте проблему, як і в березні, вдалося зняти за рахунок управління ліквідністю.

  • Відзначимо, вчора, 5 травня, на Міжнародній донорській конференції у Варшаві вдалося зібрати $6,5 млрд.

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кредити
гранти
Мінфін
допомога Україні
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