Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

"На замовлення уряду Німеччини Rheinmetall постачає в Україну автоматизовані системи розвідки. Вони в основному використовуються для моніторингу великих ділянок місцевості з якомога меншою кількістю персоналу", - розповіли в компанії.

"Ці розвідувальні системи, відомі як SurveilSPIRE, складаються з мобільних веж спостереження з обладнанням для відеоспостереження вдень і вночі, міні-дронів з автопілотом і системи управління. У комплект поставки також входять транспортні засоби. Вартість замовлення становить двозначну суму в мільйони євро. Доставка вже почалася", - додали там.

Згідно з повідомленням, створені естонською компанією DefSecIntel, вишки спостереження SurveilSPIRE можна завантажити на трейлери та швидко транспортувати до місця їхньої роботи. Для складання потрібні три людини. Система включає бездротові канали зв’язку (4G і Starlink) для передачі відео на мобільний командний пункт. Сонячні панелі забезпечують тривалу роботу без кабелів живлення або джерела палива. Система базується на автопілотованих розвідувальних безпілотниках, які здійснюють патрулювання та польоти для виконання певних завдань. Це дозволяє перевіряти виявлені загрози та дозволяє оператору ініціювати необхідні контрзаходи.