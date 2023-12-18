Німецька митниця вилучатиме підсанкційні товари з посилок із Росії, - DW

Про це наголошується у роз'ясненні німецького відомства, яке надійшло у розпорядження DW.

"Підсанкційні товари можуть бути заарештовані та конфісковані митницею", - йдеться у повідомленні.

Під ембарго підпадають багато видів товарів, які зазвичай містяться в посилках до свят - целюлоза та папір, деревина та вироби з дерева, каміння та дорогоцінні метали, сигарети, пластмаси та хімічна продукція, у тому числі косметика.

У поліції наголосили, що приватні подарункові посилки з Росії не є винятком із санкційного режиму.

При цьому, попри повідомлення деяких ЗМІ, книги та дитячі іграшки під санкції не потрапляють. Це випливає з доповнень до відповідних постанов ЄС, в яких міститься перелік підсанкційних товарів.