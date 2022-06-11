Німецька партія Зелених закликала визнати Голодомор геноцидом
Співголова німецької партії "Союз-90/Зелені" Омід Нуріпур підтримав визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу
Про це він сказав у інтерв'ю газетам медіагрупи Funke, передає DW.
За його словами, "визнання цього злочину стало б сигналом співпереживання та історичної поінформованості щодо народу України".
"Ми, зелені, підтримуємо цю ініціативу", - сказав він.
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26 квітня на засіданні Федерального Сенату Бразилії було схвалено законопроєкт, який визнає Голодомор геноцидом українського народу.
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