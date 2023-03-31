Німецька Siemens перевіряє, чи працював їхній фахівець на хакерів РФ

Про це пише Spiegel.

Низка світових медіа провело розслідування щодо "файлів Вулкану", московської ІТ-компанії, яка працює на російські спецслужби – Федеральну службу безпеки, військову розвідку (ГРУ) та Службу зовнішньої розвідки. З'ясувалося, що 90 колишніх програмістів російської хакерської групи з контактами в секретних службах зараз працюють на західні компанії.

Зазначається, що зокрема Вулкан постачає західним компаніям програми, які можуть уможливити кібератаки на критично важливу інфраструктуру, наприклад, скинути з рейок потяги або паралізувати комп’ютери аеропорту.

Так, німецька технологічна компанія Siemens почала внутрішнє розслідування у зв'язку з викриттям про російських хакерів. "Ми серйозно ставимося до цього питання і проводимо розслідування", - заявили в пресслужбі.