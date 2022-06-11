Німецькі лікарні прийняли третину від усіх пацієнтів з України, яких спрямували в Європейський Союз

Про це повідомили у виданні RND з посиланням на коментар речника федерального міністерства охорони здоров'я Німеччини.

Україна 620 разів зверталася до Європейського Союзу із проханнями про переведення хворих та поранених людей у європейські лікарні. 220 запитів задовольнила Німеччина.

"Незабаром буде завершено понад 50 додаткових перевезень пацієнтів, деякі з них затримуються через війну", - повідомив представник федерального міністерства охорони здоров’я.

Відомо, що більшість хворих лікуються на півдні Німеччини.

Нещодавно міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що країна збирає докази воєнних злочинів в Україні. В майбутньому винні в їх скоєнні можуть постати і перед німецьким судом. Так раніше в Німеччині вже успішно притягали до суду воєнних злочинців із Сирії.

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