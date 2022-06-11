Німеччина готова судити росіян за воєнні злочини в Україні
Німеччина збирає докази воєнних злочинів в Україні. В майбутньому винні в їх скоєнні можуть постати і перед німецьким судом
Про це в інтерв'ю Deutsche Welle заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман.За його словами Німеччина може розслідувати воєнні злочини, скоєні за кордоном, у тому числі іноземцями проти іноземних громадян – це відповідає принципу міжнародного права. Так раніше в Німеччині вже успішно притягали до суду воєнних злочинців із Сирії.
"Для цього ми повинні мати докази злочину. Попереднє розслідування було розпочато для того, щоб зібрати та систематизувати докази, які згодом можна використовувати під час процесу, якщо злочинця буде заарештовано. Крім того, ми ділимося зібраними доказами з іншими слідчими органами, наприклад, Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, що розпочав власне розслідування", – зазначив Бушман.Міністр зазначив, що віддати під суд Володимира Путіна Німеччина навряд чи зможе – принаймні поки він є президентом Росії.
"Однак не варто забувати, що в цьому ланцюжку – тих, хто віддає накази й виконує їх, – безліч людей. Про деяких командирів ми знаємо те, що вони вкрай жорстко ведуть війну і, ймовірно, винні у великій кількості воєнних злочинів. І якщо нам вдасться затримати таку людину, коли вона, наприклад, опиниться в Європі, і ми матимемо докази її провини, то ми обов'язково притягнемо її до суду", – наголосив Марко Бушман.
- Нагадаємо, 8 червня Офіс генпрокурора повідомив про підозру вісьмом російським військовим, через дії яких на Чернігівщині у підвалі однієї зі шкіл померли 10 цивільних.
- 8 червня ЄС виділив €7,25 млн для підтримки розслідувань воєнних злочинів РФ в Україні Міжнародним кримінальним судом.
- 6 червня посол Росії в ООН вийшов із засідання Радбезу після звинувачень у воєнних злочинах РФ.
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