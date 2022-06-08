У шкільному підвалі влаштували катівню. Офіс генпрокурора повідомив про підозру воєнним злочинцям з Росії

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, військові ЗС РФ під час окупації села Ягідне Чернігівського району протягом березня 2022 року помістили та насильно утримували у підвальному приміщенні школи у нелюдських умовах понад 300 місцевих мешканців, серед яких 77 дітей.

"При цьому підозрювані погрожували мешканцям села застосуванням зброї й завдавали тілесних ушкоджень, - йдеться у повідомленні ОГПУ. - Перед тим, як помістити людей до підвалу, окупанти примушували їх роздягатися надворі догола у присутності інших мешканців села за мінусової температури повітря".

Прокурори наголошують, що унаслідок утримання цивільного населення у нелюдських умовах – "без доступу до свіжого повітря в задушливому просторі, без освітлення в повній темряві, без забезпечення питною водою та їжею, в антисанітарних умовах з 9 по 28 березня 2022 року у шкільному підвалі померло 10 цивільних осіб".

7 червня Офіс генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів повідомив, що загальна кількість загиблих дітей зросла до 263-х, поранено 467 дітей.

6 червня на Чернігівщині прокуратура повідомила про підозру військовослужбовцю РФ, який вбив чоловіка та ще двох поранив.

30 травня Офіс генпрокурора скерував до суду першу справу щодо зґвалтування під час війни російським військовим. Злочин стався під час окупації Броварського району в березні.

Перший вирок російським окупантам за воєнні злочини на території України було оголошено 23 травня. Солом'янський районний суд Києва засудив російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя на Сумщині.

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