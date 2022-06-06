Про це інформує у фейсбуці Офіс Генерального прокурора.

Прокурора заочно повідомила про підозру одному з військовослужбовців збройних сил Росії у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У лютому цього року військовий РФ у селі Харкове Талалаївської ОТГ, що на Чернігівщині, вистрілив з вогнепальної зброї у голову чоловіка на подвір’ї його власного дому.

Згодом рашист ще декілька разів вистрілив у двох жителів села, які намагалися врятуватися. Люди отримали поранення.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Снайперу з так званої миротворчої бригади армії РФ, який вбив пострілом у голову 53-річного місцевого мешканця села Перемога, що на Київщині, повідомили про підозру. Рашисти щонайменше 9 днів не дозволяли односельцям забрати тіло чоловіка, згодом наказали людям поховати пенсіонера у вказаному місці.

30 травня Офіс генпрокурора скерував до суду першу справу щодо зґвалтування під час війни російським військовим. Злочин стався під час окупації Броварського району в березні.

Перший вирок російським окупантам за воєнні злочини на території України було оголошено 23 травня. Солом'янський районний суд Києва засудив російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя на Сумщині.

Двоє російських військових, які обстрілювали мирну Харківщину, у суді визнали себе винними у порушенні законів та звичаїв війни.

Катували мирних людей і ґвалтували неповнолітню дівчину на Чернігівщині: двом російським окупантам ​повідомлено про підозру.

Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового з дружиною, в якій вона, сміючись, заохочує чоловіка "ґвалтувати українських баб". "Схеми" ідентифікували окупанта і його дружину, які схвально обговорювали зґвалтування українок.

Мер Бучі Андрій Федорук повідомляв про багатьох зґвалтованих окупантами людей на Київщині.