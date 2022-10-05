Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"

"Коли голова монобільшості говорить, що нашу заявку на вступ до НАТО підтримали вже 11 чи 12 країн-членів Альянсу, то хочу нагадати, що нам потрібна підтримка 30 країн. Проте це дуже добре, що така кількість країн підтримує пришвидшений вступ України до НАТО", - розповіла Климпуш-Цинцадзе.

Народна депутатка розповіла, що німецькі політики підтримують заявку України на вступ до НАТО.

"Сюрпризів можна чекати від широкого кола країн-членів Альянсу. Проте вчора я багато спілкувалась з різними представниками парламенту Німеччини і вони підтримують наше прагнення стати членом НАТО. Між собою вони сходяться на такому консенсусі, що Німеччина не може вдруге заблокувати заявку України на вступ до Альянсу. Це вже хороший сигнал. Однак нам потрібно дуже багато працювати для того, щоб стати повноцінним членом НАТО", - додала вона.

30 вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Зеленський наголосив, що такий шлях є можливим, навівши приклад Фінляндії та Швеції, які розпочали приєднання до Альянсу без Плану дій щодо членства. І додав, що це – справедливо.

Заступник директора Соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів повідомив, що за новим соціологічним опитуванням понад 83% українців підтримують вступ України до НАТО.

4 жовтня посол України в НАТО Наталя Галібаренко повідомила, що заявка України на вступ до НАТО формалізувала питання та перевела обговорення на рівень міністрів оборони Альянсу, це станеться, ймовірно, 12-13 жовтня.

4 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вже отримав офіційну заявку від України на членство, далі її розглядатимуть усі країни-члени

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