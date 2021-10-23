Німецькі соціал-демократи пояснили, для чого ФРН потрібен "Північний потік-2"

За словами Вальтера-Бор'янса, "незалежність забезпечується не обривом зв'язків з іншими, а шляхом встановлення якомога більшого числа зв'язків з якомога більшою кількістю партнерів", передає Еспресо.TV.



Він підкреслив, що Німеччина підтримує режим європейських санкцій щодо Росії. Утім, у випадку з ПП-2 йдеться, на думку Вальтера-Бор'янса, не лише про торгівлю, а про "інфраструктуру, яка допоможе нашій високоіндустріальній країні здійснити перехід на шляху до досягнення кліматичної нейтральності", повідомляє DW.



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Соціал-демократи перемогли на нещодавніх виборах до Бундестагу та прагнуть створити коаліцію під своїм керівництвом.



Разом з тим, у питанні "Північного потоку-2" "зелені" та ліберали з Вільної демократичної партії (ВДП), яким СДПН пропонує створити парламентську коаліцію, дотримуються прямо протилежної точки зору.





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