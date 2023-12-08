Німецький банк KfW надасть понад 24 млн євро на створення енергоефективного житла для ВПО
7 грудня між Мінреінтеграції, німецьким банком KfW та Українським фондом соціальних інвестицій було підписано грантову угоду на 24,2 млн євро
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Відповідні кошти спрямують на створення енергоефективного житла для переселенців – як шляхом реконструкції наявних будівель, так і через будівництво нових об'єктів. При цьому буде використано сучасні енергозберігальні технології.
Для участі у проєкті вже відібрано 8 об’єктів, що розташовані у Дніпропетровській, Львівській, Харківській і Хмельницькій областях.
Крім того, планується реалізувати низку соціальних програм для підтримки ВПО та розвитку потенціалу громад, які їх приймають.
У Мінреінтеграції сподіваються, що завдяки гранту вдасться забезпечити соціальним житлом близько 700 переселенців.
"Ми високо цінуємо допомогу уряду Німеччини, яка сьогодні є вагомою як за обсягами, так і за сферами спрямування. Дуже важливо, що одним із таких напрямів було визначено підтримку внутрішньо переміщених осіб, які втратили своє житло або змушені були залишити його внаслідок російської агресії. Це є виявом справжнього партнерства, який ми завжди пам’ятатимемо", – заявила очільниця відомства Ірина Верещук.
- У Львові розпочали будівництво першого з восьми будинків, де будуть проживати поранені внутрішньо переміщені особи, які проходять реабілітацію.
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