Німецький банк KfW надасть понад 24 млн євро на створення енергоефективного житла для ВПО

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Відповідні кошти спрямують на створення енергоефективного житла для переселенців – як шляхом реконструкції наявних будівель, так і через будівництво нових об'єктів. При цьому буде використано сучасні енергозберігальні технології.

Для участі у проєкті вже відібрано 8 об’єктів, що розташовані у Дніпропетровській, Львівській, Харківській і Хмельницькій областях.

Крім того, планується реалізувати низку соціальних програм для підтримки ВПО та розвитку потенціалу громад, які їх приймають.

У Мінреінтеграції сподіваються, що завдяки гранту вдасться забезпечити соціальним житлом близько 700 переселенців.

"Ми високо цінуємо допомогу уряду Німеччини, яка сьогодні є вагомою як за обсягами, так і за сферами спрямування. Дуже важливо, що одним із таких напрямів було визначено підтримку внутрішньо переміщених осіб, які втратили своє житло або змушені були залишити його внаслідок російської агресії. Це є виявом справжнього партнерства, який ми завжди пам’ятатимемо", – заявила очільниця відомства Ірина Верещук.

У Львові розпочали будівництво першого з восьми будинків, де будуть проживати поранені внутрішньо переміщені особи, які проходять реабілітацію.

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