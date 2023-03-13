Німецький імпорт нафти з Росії упав на 99,9%
Від 5 лютого, коли в ЄС набуло чинності нафтове ембарго, до Німеччини імпорт російської нафти практично закінчився, нині залишається 1%, який займається ввезення
Про це інформує Tagesschau з посиланням на дані Федерального статистичного відомства Німеччини.
У січні цього року до Німеччини надійшло лише 3500 тонн російської нафти. Тогоріч - за місяць до повномасштабної війни РФ в Україні - обсяг імпорту становив 2,8 мільйона тонн.
"Як наслідок, імпорт нафти з Росії практично зупинився. Арифметично він впав на 99,9 відсотка", - пише відомство.
Частка країни-спонсора тероризму в загальному обсязі імпорту нафти в Німеччину впала з 36,5% в січні 2022 року до лише 0,1% нині.
- 5 лютого в ЄС набула чинності заборона на імпорт до Євросоюзу нафтопродуктів із РФ. Це стосується зокрема бензину, дизеля, гасу, нафти й мазуту.
- Того ж дня агенція Bloomberg повідомила, що Індія постачає перероблену нафту з Росії до Європи та Америки. Нафтопереробники Індії та Китаю можуть отримати більший прибуток, купуючи російську нафту за зниженими цінами, а експортуючи продукцію за світовими.
- Індія вирішила дотримуватися західних санкцій проти Росії, зокрема стелі цін на російську нафту на рівні 60 доларів.
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