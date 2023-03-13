Про це інформує Tagesschau з посиланням на дані Федерального статистичного відомства Німеччини.

У січні цього року до Німеччини надійшло лише 3500 тонн російської нафти. Тогоріч - за місяць до повномасштабної війни РФ в Україні - обсяг імпорту становив 2,8 мільйона тонн.

"Як наслідок, імпорт нафти з Росії практично зупинився. Арифметично він впав на 99,9 відсотка", - пише відомство.

Частка країни-спонсора тероризму в загальному обсязі імпорту нафти в Німеччину впала з 36,5% в січні 2022 року до лише 0,1% нині.