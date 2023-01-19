Німецький концерн Rheinmetall готовий поставити ЗСУ у 2023 році понад 100 танків, - ЗМІ
Німецька збройна промисловість готується поставити в Україну основні бойові танки, зокрема німецькі Leopard 1 і Leopard 2 і модернізовані британські Challenger 1
Про це повідомляє Handelsblatt.
"Зі старішої моделі Leopard 1 цього року можуть бути переобладнані та поставлені 20 основних бойових танків і ще 80 протягом 20 місяців", - йдеться в матеріалі.
Зазначається, що німецька збройна промисловість готується поставити в Україну німецькі Leopard 1, Leopard 2 і модернізовані британські Challenger 1. При цьому багато спостерігачів не очікували "Challenger 1", адже модель поступається новішій версії.
Видання додає, що концерн Rheinmetall вирішив закупити й модернізувати Leopard 1 і Challenger 1, бо вони "однаково перевершують основні бойові танки РФ і здатні суттєво підвищити боєздатність України".
Водночас ключова роль у цьому питанні відводиться саме Берліну, оскільки це він має схвалити реекспорт німецьких танків. Остаточне рішення має бути прийняте 20 січня під час зустрічі міністрів оборонних відомств 50 країн в Рамштайні.
- 14 січня Ріші Сунак під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2. У новому пакеті військової допомоги Велика Британія, окрім танків 14 Challenger 2, передасть Україні 30 самохідних артилерійських установок гармат AS90.
- 19 січня колишній командувач Сухопутних військ Польщі, ексзаступник міністра оборони країни генерал Вальдемар Скшипчак заявив, що найбільше танків Leopard Україні повинні передати країни, які розташовані далеко від лінії фронту. Німеччина й Іспанія можуть надати до 150 танків.
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