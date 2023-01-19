Про це повідомляє Handelsblatt.

"Зі старішої моделі Leopard 1 цього року можуть бути переобладнані та поставлені 20 основних бойових танків і ще 80 протягом 20 місяців", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що німецька збройна промисловість готується поставити в Україну німецькі Leopard 1, Leopard 2 і модернізовані британські Challenger 1. При цьому багато спостерігачів не очікували "Challenger 1", адже модель поступається новішій версії.

Видання додає, що концерн Rheinmetall вирішив закупити й модернізувати Leopard 1 і Challenger 1, бо вони "однаково перевершують основні бойові танки РФ і здатні суттєво підвищити боєздатність України".

Водночас ключова роль у цьому питанні відводиться саме Берліну, оскільки це він має схвалити реекспорт німецьких танків. Остаточне рішення має бути прийняте 20 січня під час зустрічі міністрів оборонних відомств 50 країн в Рамштайні.

14 січня Ріші Сунак під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2. У новому пакеті військової допомоги Велика Британія, окрім танків 14 Challenger 2, передасть Україні 30 самохідних артилерійських установок гармат AS90.

19 січня колишній командувач Сухопутних військ Польщі, ексзаступник міністра оборони країни генерал Вальдемар Скшипчак заявив, що найбільше танків Leopard Україні повинні передати країни, які розташовані далеко від лінії фронту. Німеччина й Іспанія можуть надати до 150 танків.

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