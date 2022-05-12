Німецький концерн Siemens піде з російського ринку

Про це німецький концерн Siemens повідомив на своєму сайті, пише Reuters.

"Сьогодні ми оголосили про своє рішення провести впорядкований процес згортання нашої промислової діяльності в Росії", – йдеться у заяві виконавчого директора Роланда Буша.

Siemens є роботодавцем для близько 3 тис. росіян.

Післ повномасштабного вторгнення Росії в Україну концерн відмовився від нових проєктів у РФ.

У Siemens заявили про скорочення удвічі чистого прибутку до 1,21 млрд євро за три місяці і пояснили це впливом санкцій.

Нагадаємо, Японія і Фінляндія застосують жорсткий пакет санкцій проти РФ.

Росія використовує у військовій техніці чіпи з холодильників і посудомийок.

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