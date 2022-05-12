Німецький концерн Siemens піде з російського ринку
Siemens оголосив про вихід з Росії через антиросійські санкції
Про це німецький концерн Siemens повідомив на своєму сайті, пише Reuters.
"Сьогодні ми оголосили про своє рішення провести впорядкований процес згортання нашої промислової діяльності в Росії", – йдеться у заяві виконавчого директора Роланда Буша.
Siemens є роботодавцем для близько 3 тис. росіян.
Післ повномасштабного вторгнення Росії в Україну концерн відмовився від нових проєктів у РФ.
У Siemens заявили про скорочення удвічі чистого прибутку до 1,21 млрд євро за три місяці і пояснили це впливом санкцій.
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