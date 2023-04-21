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Німецький ляпас Макрону

Орест Сохар
21 квітня, 2023 п'ятниця
08:06
Погляд Орест Сохар

Німецька дипломатія прилюдно відхрещується від залицянь Сі та Макрона. Це добрий знак для нас, адже зближення ЄС та Пекіна могло б позбавити Україну західної допомоги

Керівник МЗС Німеччини Анналена Бербок дала зрозуміти, що ФРН та Франція розбігаються у цінностях. Якщо Макрон закликав автономізуватися від США на користь КНР, то Бербок озвучила зовсім інші меседжі в німецькому парламенті.

Китай стає дедалі репресивнішим усередині й агресивним зовні. Вона назвала «деякі моменти» своєї нещодавньої поїздки до Китаю "більш ніж разючими": Пекін із торгового партнера і конкурента цілеспрямовано перетворюється на системного суперника.

Китай — найбільший торговий партнер Німеччини, але це не означає, що Пекін — найважливіший торговий партнер. КНР прагне дотримуватись своїх власних правил, ігноруючи міжнародний порядок.

Бербок розкритикувала "пропутінську концепцію Меркель", яка сподівалася впливати на авторитарні режими, нарощуючи торговельні взаємини: "Уряд… не хоче повторювати минулі помилки".

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Бербок розкритикувала "пропутінську концепцію Меркель", яка сподівалася впливати на авторитарні режими, нарощуючи торговельні взаємини: "Уряд… не хоче повторювати минулі помилки"

Макрон мімікрував під Пекін. Німці показують США, що не готові підтримувати француза. 

Макрон дійсно наговорив чимало дурниць після Пекіну: сказав про необхідність стратегічної автономії ЄС від США; Європа має стати "третім полюсом, оминувши "пастку чужих криз" (маючи на увазі напруженість між США і Китаєм щодо Тайваню). Французький президент намагається натягнути на себе стратегію "впливу через торгівлю", котру Меркель на пару з його попередниками так "успішно" реалізували у взаєминах з путінською Московією. Тепер цей досвід він повторить на Китаєві.

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"Макронопатологія" Єлисейського палацу здивувала американський політикум. Ось, наприклад, сенатор-республіканець Марко Рубіо: інтерв'ю Макрона викликає занепокоєння... Якщо Макрон говорить від імені всієї Європи, а вона не збирається ставати на бік США щодо Тайваню, то, можливо, нам теж не варто ставати на чийсь бік ... і нехай вони розбираються з Україною".

Виступ Бербок у парламенті — це декларація Берліна  у прихильності традиційним цінностям демократичного світу, і відмова "макронопатології"

Виступ Бербок у парламенті — це декларація Берліна  у прихильності традиційним цінностям демократичного світу, і відмова "макронопатології".

Я б на разі не говорив, що вся Франція віддаляється від ЄС та США. Це скоріше особисто Макрон дистанціюється від європейських цінностей на користь тимчасової політичної конʼюнктури всередині країни.  Політик, який досі не визначився зі своїми моральними орієнтирами, не здатен підтримувати моральні цінності нації.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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