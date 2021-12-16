Німецький регулятор: у першій половині 2022 року сертифікація "Північного потоку-2" не відбудеться

Про це пише Reuters.



"У першому півріччі 2022 року не буде", - повідомив президент Bundesnetzagentur Йохан Хоманн.



Він додав, що оператор розпочав роботу зі створення дочірньої компанії в Німеччині згідно з місцевими законами.

Нагадаємо, раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що побудований в обхід України німецький газогін "Північний потік-2" наразі не може бути сертифікований.