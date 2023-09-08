Нищать навіть російськомовні правдиві книжки про Україну: Гайдай розповів, як окупанти зомбують населення ТОТ
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, як окупанти зомбують населення на ТОТ, зокрема знищуючи навіть російськомовні правдиві книжки про історію України
Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".
"Це відбувається з 2014 року. Вони чітко знають, що треба робити, як повністю виключати українські сигнали, як блокувати інтернет, вони знають, як промивати мізки", - зазначив Гайдай.
Зокрема він нагадав, що коли у 2020 році українські силовики знешкоджували диверсійні групи російських військових, у складі яких були учасники 21-22 років, то "мінус 7 років окупації - це 14 річні підлітки опинилися у 2014 році в окупації й за 7 років їм так промили мізки, що вони прийшли через 7 років нас вбивати".
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Очільник Луганської ОВА зазначив, що росіяни нищать всю літературу не тільки українською мову, а навіть російською, якщо це справжня історія про Україну.
Це величезна проблема. Насправді у 2014 році, трохи до 2014 року і до сьогоднішнього дня, одну війну ми вже програли - інформаційну війну. І тут нам треба зараз закочувати рукава й працювати в цьому напрямку, щоб не було такого, що люди дивляться безкоштовні російські канали з пропагандою, а наші, українські канали просто кодуються.
Зомбування населення ТОТ російськими окупантами
Новий підручник з історії росіяни представили на початку серпня. Метою війни Росії проти України в підручнику названо "захист Донбасу і превентивне забезпечення безпеки Росії". У ньому також ідеться, що "Захід завалив український режим грошима і зброєю", а проти "Росії ввів незаконні санкції".
Окрім цього, також 29 серпня стало відомо, що окупанти завезли на Херсонщину 7 тонн пропагандистських "підручників".
Пізніше, 6 серпня, повідомлялося, що на тимчасово окуповані території Луганської області рашисти ввозять понад 750 тисяч книг пропагандистських книг російського виробництва.
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