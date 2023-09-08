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Нищать навіть російськомовні правдиві книжки про Україну: Гайдай розповів, як окупанти зомбують населення ТОТ

8 вересня, 2023 п'ятниця
16:29
Війна з Росією російські військові окупанти

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, як окупанти зомбують населення на ТОТ, зокрема знищуючи навіть російськомовні правдиві книжки про історію України

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Це відбувається з 2014 року. Вони чітко знають, що треба робити, як повністю виключати українські сигнали, як блокувати інтернет, вони знають, як промивати мізки", - зазначив Гайдай.

Зокрема він нагадав, що коли у 2020 році українські силовики знешкоджували диверсійні групи російських військових, у складі яких були учасники 21-22 років, то "мінус 7 років окупації - це 14 річні підлітки опинилися у 2014 році в окупації й за 7 років їм так промили мізки, що вони прийшли через 7 років нас вбивати".

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Очільник Луганської ОВА зазначив, що росіяни нищать всю літературу не тільки українською мову, а навіть російською, якщо це справжня історія про Україну. 

Це величезна проблема. Насправді у 2014 році, трохи до 2014 року і до сьогоднішнього дня, одну війну ми вже програли - інформаційну війну. І тут нам треба зараз закочувати рукава й працювати в цьому напрямку, щоб не було такого, що люди дивляться безкоштовні російські канали з пропагандою, а наші, українські канали просто кодуються.

Зомбування населення ТОТ російськими окупантами

Новий підручник з історії росіяни представили на початку серпня. Метою війни Росії проти України в підручнику названо "захист Донбасу і превентивне забезпечення безпеки Росії". У ньому також ідеться, що "Захід завалив український режим грошима і зброєю", а проти "Росії ввів незаконні санкції".

Окрім цього, також 29 серпня стало відомо, що окупанти завезли на Херсонщину 7 тонн пропагандистських "підручників".  

Пізніше, 6 серпня, повідомлялося, що на тимчасово окуповані території Луганської області рашисти ввозять понад 750 тисяч книг пропагандистських книг російського виробництва.

Суспільство
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
Сергій Гайдай
Військові новини
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