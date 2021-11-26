"Ніяких планів не було": Пєсков заперечив слова Зеленського про можливу підготовку росіянами держперевороту в Україні
Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечив планування Росією держеперевороту в Україні, про підготовку якого президент Володимир Зеленський заявив на пресмарафоні 26 листопада
Про це повідомляє РИА Новости.
"Росія не мала жодних планів брати участь", - сказав Пєсков журналістам, коментуючи заяву Зеленського.
Пєсков також сказав, що Росія "ніколи не займається такими справами взагалі".
Також Зеленский сказав, що Україна готова до військової ескалації з боку РФ.
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