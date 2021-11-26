"Ніяких планів не було": Пєсков заперечив слова Зеленського про можливу підготовку росіянами держперевороту в Україні

Про це повідомляє РИА Новости.



"Росія не мала жодних планів брати участь", - сказав Пєсков журналістам, коментуючи заяву Зеленського.



Пєсков також сказав, що Росія "ніколи не займається такими справами взагалі".

Нагадаємо, під час пресмарафону 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив про отримання від розвідки України інформації, що 1-2 грудня планується державний переворот.Також Зеленский сказав , що Україна готова до військової ескалації з боку РФ.