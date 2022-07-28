Про це він сказав під час спільного брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Журналістка попросила Зеленського відповісти на питання щодо позбавлення громадянства керівника Штабу оборони Дніпра, бізнесмена Геннадія Корбана. Зокрема, звернула увагу президента на те, що понад сотня політиків, мерів і громадських діячів оприлюднили відкритого листа з проханням доручити комісії з питань громадянства переглянути це рішення, яке вони вважають помилковим, і виправити цю помилку.

"Чи можливий перегляд цього рішення? Якщо так, то чи дасте ви таке доручення? Якщо ні – то, можливо, ви пояснили б суспільству мотивацію його, щоб уникнути спекуляцій", – запитала журналістка.

"По-перше, ніяких спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо його. Це постійний процес і все відбувається постійно, в межах чинного законодавства", – відповів на це Володимир Зеленський.