"Ніяких спекуляцій немає": Зеленський прокоментував рішення позбавити Геннадія Корбана українського громадянства
Володимир Зеленський уперше публічно прокоментував рішення позбавити українського громадянства бізнесмена Геннадія Корбана: зазначив, що немає жодних спекуляцій щодо цього рішення
Про це він сказав під час спільного брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою.
Журналістка попросила Зеленського відповісти на питання щодо позбавлення громадянства керівника Штабу оборони Дніпра, бізнесмена Геннадія Корбана. Зокрема, звернула увагу президента на те, що понад сотня політиків, мерів і громадських діячів оприлюднили відкритого листа з проханням доручити комісії з питань громадянства переглянути це рішення, яке вони вважають помилковим, і виправити цю помилку.
"Чи можливий перегляд цього рішення? Якщо так, то чи дасте ви таке доручення? Якщо ні – то, можливо, ви пояснили б суспільству мотивацію його, щоб уникнути спекуляцій", – запитала журналістка.
"По-перше, ніяких спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо його. Це постійний процес і все відбувається постійно, в межах чинного законодавства", – відповів на це Володимир Зеленський.
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21 липня народний депутат Сергій Власенко опублікував на своїй facebook-сторінці нібито копію указу президента України про припинення громадянства кількох впливових осіб, зокрема, бізнесменів Геннадія Корбана та Ігоря Коломойського.
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22 липня Геннадія Корбана затримали на кордоні й вилучили в нього паспорт громадянина України.
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26 липня Корбан повідомив, що він перебуває в Польщі та намагається перетнути кордон України за допомогою свідоцтва про народження
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Зауважимо, народний депутат України Микола Княжицький вважає, що законного способу позбавити громадянства України Корбана немає.
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