Про це повідомив голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан у фейсбуці.

"Дорогі друзі, спасибі за ваше хвилювання та занепокоєння. Я здоровий та бадьорий, попри дивовижні курйози останніх днів. Я вийшов із транзитної зони. Зараз я перебуваю в Польщі. Додому мене, як ви знаєте, не впустили. Паспорт відібрали, позначивши у графі "громадянство" моє становище як "особа без громадянства", - пише Корбан.

Також голова штабу оборони Дніпра інформує, що шукає різні законні можливості перетнути кордон, зокрема за допомогою свідоцтва про народження.

"У мене на руках є ще свідоцтво про народження, яке ніхто ні призупинити, ні скасувати не може. У цьому документі написано, де я народився – місто Дніпропетровськ (Дніпро - ред.), Україна. Проте що голіший, то мудріший, як свідчить народна мудрість", - додає він.

Корбан наголосив, що не збирається штурмувати кордон, бо у країні війна. Він планує повернутися в Україну й продовжити працювати на перемогу.

Народний депутат Сергій Власенко опублікував нібито копію указу президента України про припинення громадянства кількох впливових осіб, зокрема, бізнесменів Геннадія Корбана та Ігоря Коломойського.

22 липня Геннадія Корбана затримали на кордоні і вилучили у нього паспорт громадянина України.

Також народний депутат України Микола Княжицький вважає, що законного способу позбавити громадянства України Корбана немає.

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