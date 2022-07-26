"Прориву кордону не чекайте": Корбан шукає спосіб заїхати в Україну
Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан знаходиться у Польщі та намагається перетнути кордон України за допомогою свідоцтва про народження
Про це повідомив голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан у фейсбуці.
"Дорогі друзі, спасибі за ваше хвилювання та занепокоєння. Я здоровий та бадьорий, попри дивовижні курйози останніх днів. Я вийшов із транзитної зони. Зараз я перебуваю в Польщі. Додому мене, як ви знаєте, не впустили. Паспорт відібрали, позначивши у графі "громадянство" моє становище як "особа без громадянства", - пише Корбан.
Також голова штабу оборони Дніпра інформує, що шукає різні законні можливості перетнути кордон, зокрема за допомогою свідоцтва про народження.
"У мене на руках є ще свідоцтво про народження, яке ніхто ні призупинити, ні скасувати не може. У цьому документі написано, де я народився – місто Дніпропетровськ (Дніпро - ред.), Україна. Проте що голіший, то мудріший, як свідчить народна мудрість", - додає він.
Корбан наголосив, що не збирається штурмувати кордон, бо у країні війна. Він планує повернутися в Україну й продовжити працювати на перемогу.
- Народний депутат Сергій Власенко опублікував нібито копію указу президента України про припинення громадянства кількох впливових осіб, зокрема, бізнесменів Геннадія Корбана та Ігоря Коломойського.
- 22 липня Геннадія Корбана затримали на кордоні і вилучили у нього паспорт громадянина України.
- Також народний депутат України Микола Княжицький вважає, що законного способу позбавити громадянства України Корбана немає.
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