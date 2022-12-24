"Ніяких виїзних перевірок". Наступного року податківці повністю перейдуть на "електронні рейки"
Незабаром буде представлено детальний план повної діджиталізації Державної податкової служби України
Документ розробляється спільно із Мінцифри. Пр це сьогодні, 24 грудня 2022 року, поінформував голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Готуємо на 2023 рік великий план повного переведення податкової на електронні рейки", - написав він у телеграмі.
Йдеться, зокрема, про "е-акциз" та "е-аудит", а також про таке новвведення як "смарт-фоп" й навчання для платників податків і податківців.
"Е-акцизом" Шетьманцев назвав "рух товару під спеціальним QR кодом від виробника до постачальника", "е-аудитом" - те, "коли платник, одним кліком подаючи декларацію, може перед поданням її перевірити через ПЗ (податкове забезпечення - ред.) податкової, встановити ризики та їх виправити, а ДПС (Державної податкової служби - ред.) після цього не може пред’явити жодних інших ризиків".
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"Ніяких виїзних перевірок", - наголосив нардеп.
Окрім того, з'явиться можливість "передзаповнення податкової декларації за платників фізосіб, в тому числі ФОП-ів, податковою".
Ще одним нововведенням буде "повне адміністрування податків за ФОПа банком за його бажанням (законопроект Железняка)" ("смарт-фоп").
До того ж, Гетьманцев обіцяє запуск у наступному 2023 році "відшкодування ПДВ протягом тижня з момента подачі заявки".
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