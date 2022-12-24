"Ніяких виїзних перевірок". Наступного року податківці повністю перейдуть на "електронні рейки"

Документ розробляється спільно із Мінцифри. Пр це сьогодні, 24 грудня 2022 року, поінформував голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Готуємо на 2023 рік великий план повного переведення податкової на електронні рейки", - написав він у телеграмі.



Йдеться, зокрема, про "е-акциз" та "е-аудит", а також про таке новвведення як "смарт-фоп" й навчання для платників податків і податківців.



"Е-акцизом" Шетьманцев назвав "рух товару під спеціальним QR кодом від виробника до постачальника", "е-аудитом" - те, "коли платник, одним кліком подаючи декларацію, може перед поданням її перевірити через ПЗ (податкове забезпечення - ред.) податкової, встановити ризики та їх виправити, а ДПС (Державної податкової служби - ред.) після цього не може пред’явити жодних інших ризиків".



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"Ніяких виїзних перевірок", - наголосив нардеп.



Окрім того, з'явиться можливість "передзаповнення податкової декларації за платників фізосіб, в тому числі ФОП-ів, податковою".



Ще одним нововведенням буде "повне адміністрування податків за ФОПа банком за його бажанням (законопроект Железняка)" ("смарт-фоп").

До того ж, Гетьманцев обіцяє запуск у наступному 2023 році "відшкодування ПДВ протягом тижня з момента подачі заявки".



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