Низка постачальників знизила річні ціни на газ для населення нижче 8 грн/куб.м

Про це йдеться у повідомленні консультаційного порталу ГазПравда.



Згідно з повідомленням, вартість газу для населення за річними контрактами на листопад знизили сім газопостачальних компаній. Так, найвигідніша ціна наразі складає 7,79 грн/куб.м - її запропонувала компнанія Енерджі Трейд Груп.



Зазначається, що компанія Neogas запропонувала ціну 7,80 грн/куб.м, Евода Трейд КП Луцькводоканал - 7,88 грн/куб.м, Черкасигаззбут та Уманьгаззбут - 7,89 грн/куб.м. НАК "Нафтогаз України" залишила ціни на рівні 7,96 грн/куб.м.



Водночас, за інформацією консультаційного центру, найвищі цінники на газ пропонують Житомирська обласна енергопостачальна компанія та Херсонська обласна енергопостачальна компанія - 13,5 грн/куб.м.



Більшість компаній встановили ціни до 9 грн/куб.м.



За словами, начальниці Центру правової підтримки споживачів газу Юлії Чеберяк, компанії уперше за пів року знизили базову річну ціну для побутових споживачів. Ці зміни стали можливими завдяки старту роботи ринку в рамках Балансуючої групи Нафтогазу.



У центрі нагадали, що з жовтня практично весь сегмент постачання газу населенню працює в складі Балансуючої групи. Компанії в її складі купують газ у Нафтогазу за однаковою ціною - 7,42 грн/куб.м.

Контракти в рамках Балансуючої групи діятимуть до травня - так само як і річні ціни для побутових споживачів. Це дозволить гарантувати достатні обсяги газу для населення протягом усього опалювального сезону та безпеку постачання ресурсу за фіксованими цінами.