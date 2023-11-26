"Низькі ціни на електроенергію - це чудо, якого немає ніде", - ексміністр енергетики Плачков

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Ми коли йдемо в магазин, то платимо за товар, одяг купуємо в умовах ринкової економіки, як і їжу та автомобілі, ми їх все одно купуємо. А чому ми вирішили, що електроенергія може працювати не в ринкових умовах? Хто дає енергетикам вугілля, газ, обладнання та матеріали, трансформатори за низькими цінами - ніхто. А чому люди мають працювати без зарплати? Але ж ми кажемо, що в нас бізнеси, люди й давайте робити низькі ціни", - сказав Плачков.

Колишній міністр палива та енергетики наголосив, що нині в Україні ціни на електрику для населення зафіксовані та вони втричі менші ніж у Молдові: "Такого чуда з низькими цінами немає ніде і це не тому, що час війни - так було завжди".

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"Низькі тарифи для населення більш вигідні багатим людям, які споживають у 100 разів більше й отримуючи 100 разів компенсацію, ніж пенсіонери з держави. Якби вони платили по тій вартості по якій потрібно, то енергетики мали б кошти на ремонти, а малозабезпеченим верствам населення давали б грошові дотації, як у всьому цивілізованому світі", - підкреслив голова ради спілки Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї.