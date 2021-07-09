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НКРЕКП підтримала автоматичне переведення тепловиків до постачальника "останньої надії" з серпня

9 липня, 2021 п'ятниця
09:54
Економіка НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) дозволила автоматичне переведення тепловиків до постачальника газу "останньої надії" (ПОН) з серпня

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Згідно з повідомленням, автоматичний перехд до ПОН виробниками теплової енергії передбачається у разі втрати постачальника або якщо у діючого постачальника відсутня підтверджена номінація для потреб виробника. Це рішення набере чинності з 1 серпня 2021 року.

За словами голови НКРЕКП Валерія Тарасюка, це рішення направлене на захист прав споживачів.

"Після його прийняття всі споживачі завжди будуть забезпечені теплом, навіть якщо підприємства теплокомуненерго по якійсь причині (немає постачальника газу тощо) не будуть отримувати природний газ, то автоматично його постачальником стає державний "Нафтогаз України". Тому теплом будуть забезпечені всі споживачі країни", - цитує пресслужба слова Тарасюка.

У пресслужбі також нагадали, що аналогічні норми запроваджені для побутових споживачів, що дозволило забезпечити безперебійність постачання природного газу у випадках виникнення загрози відключення газу в обставинах, які не залежать від самих споживачів.

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газ
тепло
теплокомуненерго
НКРЕКП
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