НКРЕП послабила цінові обмеження на електроенергію на Західній Україні
НКРЕКП послабила цінові обмеження у зоні Бурштинського енергоострова на 10-20%
Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні Національної комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 24 грудня.
Ціни зменшили через зростання вартості газу (36 тис. грн/тис. куб. м.) та вугілля ($169/тонн), через що виробники у Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях мають працювати нижче за реальну собівартість.
Цінові обмеження в нічний годинник ослаблені на 10% - з 1,5 тис. до 1,65 тис.грн/МВт.годину, в денні - на 20% з 2,5 тис. до 3 тис.грн/МВт.годину.
Втім, цінові обмеження на Західній Україні все ще лишаються меншими, ніж у інших регіонах країни. В Об'єднаній енергетичній системі (ОЕС) України вони становлять 2 тис. грн/МВт.годину вночі та 4 тис. грн/МВт.годину вдень.
- Нагадаємо, 9 грудня в Україні для 350 тис. домогосподарств зменшили ціну газу.
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