Норвегія готова прихистити 2,5 тисячі українських біженців з Молдови

Про це пише schengenvisainfo.



Уряд Норвегії також забезпечить персонал для евакуації 550 пацієнтів.



Міністерка юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель відвідала позачергове засідання Міністрів внутрішніх справ ЄС у Брюсселі для обговорення ситуації в Україні. Розглянуті теми включали ситуацію з біженцями, контроль зовнішніх кордонів ЄС та інші питання безпеки.



У зв'язку з цим міністерка зазначила, що для Норвегії важливо якнайшвидше розпочати приймати біженців з Молдови. За її словами, потрібно також контролювати, щоб злочинці не намагалися експлуатувати людей, які перебувають у кризовій ситуації, зазначивши, що норвезький уряд буде допомагати в цьому і боротися з торгівлею людьми.



"Також існує ризик, що люди, які не мають добрих намірів приїдуть до Норвегії з потоком біженців. Важливо, щоб передача біженців відбувалася під національною егідою та в упорядкований спосіб, як для захисту біженців, так і для того, щоб ми мали контроль над тим, хто приїжджає до Норвегії", – зазначила вона.



У четвер, 24 березня, уряд країни повідомив, що майже 2000 біженців з України прибули до Норвегії.

Нагадаємо, від початку війни близько 3,9 мільйона людей виїхали з України.