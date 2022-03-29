Норвегія готова прихистити 2,5 тисячі українських біженців з Молдови
Уряд Норвегії запропонував притулок для 2 500 українських біженців, які перебувають на території Молдови
Про це пише schengenvisainfo.
Уряд Норвегії також забезпечить персонал для евакуації 550 пацієнтів.
Міністерка юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель відвідала позачергове засідання Міністрів внутрішніх справ ЄС у Брюсселі для обговорення ситуації в Україні. Розглянуті теми включали ситуацію з біженцями, контроль зовнішніх кордонів ЄС та інші питання безпеки.
У зв'язку з цим міністерка зазначила, що для Норвегії важливо якнайшвидше розпочати приймати біженців з Молдови. За її словами, потрібно також контролювати, щоб злочинці не намагалися експлуатувати людей, які перебувають у кризовій ситуації, зазначивши, що норвезький уряд буде допомагати в цьому і боротися з торгівлею людьми.
"Також існує ризик, що люди, які не мають добрих намірів приїдуть до Норвегії з потоком біженців. Важливо, щоб передача біженців відбувалася під національною егідою та в упорядкований спосіб, як для захисту біженців, так і для того, щоб ми мали контроль над тим, хто приїжджає до Норвегії", – зазначила вона.
У четвер, 24 березня, уряд країни повідомив, що майже 2000 біженців з України прибули до Норвегії.
- Нагадаємо, від початку війни близько 3,9 мільйона людей виїхали з України.
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