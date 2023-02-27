Про це повідомляє Норвезька боксерська асоціація.

Норвежці вирішили не брати участь у чемпіонатах світу та інших турнірах, що проводяться під егідою IBA (Міжнародної боксерської асоціації), на які будуть допущені російські та білоруські спортсмени.

Рішення бойкотувати турніри стосується не лише норвезьких боксерів, а й суддів та офіційних осіб з цієї країни.

Раніше IBA, президентом якої ж росіянин Умар Кремльов, дозволила представникам Росії та Білорусі виступати на чемпіонаті світу під власними прапорами. Після цього про бойкот ЧС-2023 оголосили США, Польща, Ірландія, Чехія, Велика Британія, Канада, Швеція та Нідерланди.

У 2023 році чоловічий чемпіонат світу відбуватиметься з 1 до 14 травня у Ташкенті (Узбекистан), а жіночий - з 15 до 26 березня у Нью-Делі (Індія).