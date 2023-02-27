Норвегія оголосила про бойкот ЧС з боксу через участь росіян та білорусів
Збірна Норвегії з боксу бойкотуватиме чемпіонат світу через участь у ньому команд Росії та Білорусі
Про це повідомляє Норвезька боксерська асоціація.
Норвежці вирішили не брати участь у чемпіонатах світу та інших турнірах, що проводяться під егідою IBA (Міжнародної боксерської асоціації), на які будуть допущені російські та білоруські спортсмени.
Рішення бойкотувати турніри стосується не лише норвезьких боксерів, а й суддів та офіційних осіб з цієї країни.
Раніше IBA, президентом якої ж росіянин Умар Кремльов, дозволила представникам Росії та Білорусі виступати на чемпіонаті світу під власними прапорами. Після цього про бойкот ЧС-2023 оголосили США, Польща, Ірландія, Чехія, Велика Британія, Канада, Швеція та Нідерланди.
У 2023 році чоловічий чемпіонат світу відбуватиметься з 1 до 14 травня у Ташкенті (Узбекистан), а жіночий - з 15 до 26 березня у Нью-Делі (Індія).
- 9 лютого Федерація боксу США заявила про відмову брати участь у чоловічому та жіночому чемпіонатах світу, через рішення допустити росіян та білорусів на турніри під національними прапорами.
- 21 лютого стало відомо, що збірна Польщі також бойкотуватиме чемпіонат світу - 2023 з боксу.
- 22 лютого про бойкот ЧС з боксу оголосила Україна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.07
Купівля 39.07Продаж 39.74
-
EUR
Купівля 40.79Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе