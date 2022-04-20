Норвегія передала Україні весь свій запас ЗРК "Містраль"
Норвегія передала Україні близько сотні зенітно-ракетних комплексів "Містраль"
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у telegram.
За його словами, Норвегія ухвалила рішення про передачу Україні ЗРК "Містраль".
"Гарні новини зранку. Норвегія ухвалила рішення направити Україні близько 100 зенітно-ракетних комплексів "Містраль", повідомило міністерство оборони країни. А ще ж є винищувачі від союзників. Працюємо далі. Все буде Україна", - написав Єрмак.
Норвезьке видання Aftenposten зазначило, що зброю вже відправили з Норвегії.
"ЗРК "Містраль" – це ефективна зброя, яка застосовувалася у ВМС і яка буде дуже корисною для України", – сказав міністр оборони Бйорн Арільд Грам.
"Містраль" використовується, як у портативних варіантах (ПЗРК), так і на пускових платформах для транспортних засобів, кораблів і гелікоптерів. Він має радіус дії до 6 км та призначений для використання проти літаків і гелікоптерів, які літають відносно низько.
Наголошується, що Норвегія передала Україні весь запас ракет "Містраль" - це близько 100 ракет. Це не вплине на обороноздатність країни, оскільки цей вид озброєння мали замінити сучаснішим.
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