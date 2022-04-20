Норвегія передала Україні весь свій запас ЗРК "Містраль"

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у telegram.

За його словами, Норвегія ухвалила рішення про передачу Україні ЗРК "Містраль".

"Гарні новини зранку. Норвегія ухвалила рішення направити Україні близько 100 зенітно-ракетних комплексів "Містраль", повідомило міністерство оборони країни. А ще ж є винищувачі від союзників. Працюємо далі. Все буде Україна", - написав Єрмак.

Норвезьке видання Aftenposten зазначило, що зброю вже відправили з Норвегії.

"ЗРК "Містраль" – це ефективна зброя, яка застосовувалася у ВМС і яка буде дуже корисною для України", – сказав міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

"Містраль" використовується, як у портативних варіантах (ПЗРК), так і на пускових платформах для транспортних засобів, кораблів і гелікоптерів. Він має радіус дії до 6 км та призначений для використання проти літаків і гелікоптерів, які літають відносно низько.

Наголошується, що Норвегія передала Україні весь запас ракет "Містраль" - це близько 100 ракет. Це не вплине на обороноздатність країни, оскільки цей вид озброєння мали замінити сучаснішим.



28 лютого уряд Норвегії ухвалив рішення відправити Україні 2 тис. протитанкових гранатометів M72 для захисту від російської агресії.

30 березня Норвегія заявила про виділення Україні 20 млн євро для виплат заробітних плат і пенсій.

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