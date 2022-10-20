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Норвегія підозрює іноземну розвідку в нещодавньому інциденті з безпілотниками

20 жовтня, 2022 четвер
15:01
Світ Норвегія

Влада Норвегії заявила, що до нещодавнього запуску дронів над країною причетні іноземні спецслужби

Про це повідомляє прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, цитує RFE/RL.

Зазначають, що про це він заявив після того, як у Норвегії 19 жовтня було затримано вже сьомого росіянина, який запускав дрони над територією країни.

Також ще один дрон помітили сьогодні поблизу аеропорту Бергена, який ненадовго призупинив авіасполучення. За кілька годин він знову відновив роботу.

"Для іноземної розвідки неприйнятно літати безпілотниками над норвезькими аеропортами", - наголосив Стьоре.

Крім того, заступник начальника служби безпеки поліції Норвегії Хедвіг Мо зазначив, що упродовж останніх кількох місяців повідомлялося про численні випадки спостереження за допомогою безпілотників поблизу морських нафтових і газових платформ та іншої норвезької інфраструктури.

"Ми вважаємо, що польоти безпілотників здійснюються таким чином, який ускладнює з’ясування того, хто насправді стоїть за цим. Але влада Норвегії підозрює причетність Росії до експлуатації безпілотних літальних апаратів, які можна використовувати для шпигунства або просто для наведення страх", - сказав він.

  • 16 жовтня в Норвегії заарештували двох росіян за незаконну за незаконну зйомку дронами.
  • 19 жовтня закрили один із найбільших аеропортів Норвегії через те, що над ним було помічено дрон.

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