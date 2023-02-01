Норвегія розглядає можливість передачі Україні БМП CV 9030N

Про це пише видання TV2.

Україна може отримати експортний варіант цих машин - CV 9030N. Цей варіант відрізняється від основних озброєнням, більш потужним двигуном і наявністю додаткового люка командира десанту з правого боку в кормовій частині БМП.

"Уряд постійно розглядає питання про те, чи повинна Норвегія надсилати Україні більше зброї/матеріалів. Ми не коментуємо ці оцінки та будь-які поточні чи майбутні внески. Ми маємо хороший діалог з Україною та союзниками щодо потреб. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", – заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

31 січня міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам анонсував "якнайшвидше" надання Україні частини норвезького парку танків Leopard 2.

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