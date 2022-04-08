Норвегія виділила фінансову допомогу поліції, яка допомагає українським біженцям

Про це повідомляє Norway Today.



За даними управління поліції Норвегії, 588 мільйонів норвезьких крон підуть на укомплектування персоналом, обладнання та оренду приміщень. Це має покрити витрати в національному центрі прийому в Роде та в місцевих пунктах реєстрації.



"Це розподіл грошей означає, що ми можемо добре озброїтися та укомплектувати себе, щоб з часом впоратися з хвилею біженців – як на центральному, так і на місцевому рівні в поліцейських округах",- повідомив Тоне Ванген з управління поліції.



Загалом 34 мільйони крон забезпечать збільшення штату поліції, а також обладнання проти можливих загроз, додав Ванген. Окрім цього, 13,4 мільйона крон підуть на прийом евакуйованих біженців. Ще 30,8 мільйона крон будуть використають для переміщення та супроводу пацієнтів з України. Також 6 мільйонів крон скерують на закупівлю обладнання для безпечного зв'язку в поліції.

Нагадаємо, 30 березня Норвегія заявила про виділення Україні 200 млн крон або 20 млн євро в еквіваленті для виплат заробітних плат і пенсій.