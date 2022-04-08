Норвегія виділила фінансову допомогу поліції, яка допомагає українським біженцям
Уряд Норвегії виділив поліції 641 мільйон крон або близько 67 мільйонів євро для посилення роботи з реєстрації українських біженців у Норвегії та евакуації людей із сусідніх з Україною держав
Про це повідомляє Norway Today.
За даними управління поліції Норвегії, 588 мільйонів норвезьких крон підуть на укомплектування персоналом, обладнання та оренду приміщень. Це має покрити витрати в національному центрі прийому в Роде та в місцевих пунктах реєстрації.
"Це розподіл грошей означає, що ми можемо добре озброїтися та укомплектувати себе, щоб з часом впоратися з хвилею біженців – як на центральному, так і на місцевому рівні в поліцейських округах",- повідомив Тоне Ванген з управління поліції.
Загалом 34 мільйони крон забезпечать збільшення штату поліції, а також обладнання проти можливих загроз, додав Ванген. Окрім цього, 13,4 мільйона крон підуть на прийом евакуйованих біженців. Ще 30,8 мільйона крон будуть використають для переміщення та супроводу пацієнтів з України. Також 6 мільйонів крон скерують на закупівлю обладнання для безпечного зв'язку в поліції.
- Нагадаємо, 30 березня Норвегія заявила про виділення Україні 200 млн крон або 20 млн євро в еквіваленті для виплат заробітних плат і пенсій.
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