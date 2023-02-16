Норвегія виділила Україні понад 7 млрд євро, ставши одним із найбільших донорів у світі
Парламент Норвегії у четвер оголосив про виділення Україні 75 мільярдів крон (понад 7 млрд євро) у рамках п’ятирічного пакету підтримки
Про це пише AP.
Це робить Норвегію одним із найбільших донорів у світі.
Так, 10 лідерів норвезьких партій виступили на підтримку пакету. Лише соціалістична партія червоних, яка має вісім депутатських місць, виступила проти пожертви, оскільки частина грошей була призначена на озброєння України. Голосування не проводилося.
Гроші будуть рівномірно розподілені між військовою та гуманітарною допомогою протягом п'яти років.
Російське вторгнення в Україну рік тому стало "першим нападом на Європу з часів Другої світової війни", сказав прем'єр-міністр Новергії Гар Стьоре.
"Це гроші Норвегії, які ми не повинні використовувати або не хотіли би використовувати в Норвегії прямо зараз", - додав очільник уряду.
- 16 лютого президент України Володимир Зеленський виступив перед норвезьким парламентом.
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