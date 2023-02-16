Про це пише AP.

Це робить Норвегію одним із найбільших донорів у світі.

Так, 10 лідерів норвезьких партій виступили на підтримку пакету. Лише соціалістична партія червоних, яка має вісім депутатських місць, виступила проти пожертви, оскільки частина грошей була призначена на озброєння України. Голосування не проводилося.

Гроші будуть рівномірно розподілені між військовою та гуманітарною допомогою протягом п'яти років.

Російське вторгнення в Україну рік тому стало "першим нападом на Європу з часів Другої світової війни", сказав прем'єр-міністр Новергії Гар Стьоре.

Він додав, що гроші були отримані з доходів від нафти, і пожертвування не має вплинути на економіку Норвегії.

"Це гроші Норвегії, які ми не повинні використовувати або не хотіли би використовувати в Норвегії прямо зараз", - додав очільник уряду.