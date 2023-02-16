Норвегія обговорює пакет допомоги Україні на майже €7 млрд: Зеленський звернувся до парламенту країни
16 лютого Володимир Зеленський виступив перед норвезьким парламентом, який представив п'ятирічний пакет допомоги Україні на 75 млрд норвезьких крон
Про це пише телерадіокомпанія NRK.
"Суверенні держави мають право захищати себе і мають право отримувати допомогу від друзів для самозахисту. Війна Росії проти України порушує всі ці принципи, які є визначальними для Норвегії та наших національних інтересів. Тому боротьба українців - це також і наша боротьба" - заявив прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре перед виступом президента України.
Володимир Зеленський подякував парламентарям норвезького Стортингу за підтримку України:
"Норвезький внесок у це історичний. Ви допомагаєте нам з протиповітряною обороною, яка захищає наші міста від російського терору, ви допомагаєте нам протитанковою зброєю, ви допомагаєте нам з відновленням енергетичної інфраструктури після ударів російських ракет і іранських дронів. А тепер ви створюєте дуже важливий прецедент довгострокового фінансування країни, яка захищає свою незалежність і право кожної країни жити у відповідності до міжнародного права", - заявив глава держави.
Так, Норвегія домовилася про виділення Україні 75 млрд норвезьких крон (майже €7 млрд - ред.), з щорічним виділенням 15 млрд. Пакет допомоги отримав назву "Програма Нансена": підтримка буде як військовою, так і цивільною.
"Ми не знаємо, що станеться за цей період у 5 років. Але ми знаємо, чого не станеться: Росія не подолає нашої єдності, Кремль не зробить терор і залякування новою реальністю для Європи. Російський прапор не залишиться над окупованими територіями України. Це так само точно, як ваші NASAMS, що захищають небо України" - заявив Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, у парламенті Норвегії розглядався пакет, запропонований прем'єр-міністром Йонасом Гар Стьоре: 75 мільярдів норвезьких крон можуть виділити Україні у рамках допомоги протягом п'яти років
- Норвегія передасть Україні 8 танків Leopard II і до 4 танків спецпризначення. Окрім танків, Норвегія також виділить 250 мільйонів крон для фонду European Peace Facility, на які будуть куплені запчастини та боєприпаси для Leopard II.
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