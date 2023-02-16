Про це пише телерадіокомпанія NRK.

"Суверенні держави мають право захищати себе і мають право отримувати допомогу від друзів для самозахисту. Війна Росії проти України порушує всі ці принципи, які є визначальними для Норвегії та наших національних інтересів. Тому боротьба українців - це також і наша боротьба" - заявив прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре перед виступом президента України.

Володимир Зеленський подякував парламентарям норвезького Стортингу за підтримку України:

"Норвезький внесок у це історичний. Ви допомагаєте нам з протиповітряною обороною, яка захищає наші міста від російського терору, ви допомагаєте нам протитанковою зброєю, ви допомагаєте нам з відновленням енергетичної інфраструктури після ударів російських ракет і іранських дронів. А тепер ви створюєте дуже важливий прецедент довгострокового фінансування країни, яка захищає свою незалежність і право кожної країни жити у відповідності до міжнародного права", - заявив глава держави.

Так, Норвегія домовилася про виділення Україні 75 млрд норвезьких крон (майже €7 млрд - ред.), з щорічним виділенням 15 млрд. Пакет допомоги отримав назву "Програма Нансена": підтримка буде як військовою, так і цивільною.

"Ми не знаємо, що станеться за цей період у 5 років. Але ми знаємо, чого не станеться: Росія не подолає нашої єдності, Кремль не зробить терор і залякування новою реальністю для Європи. Російський прапор не залишиться над окупованими територіями України. Це так само точно, як ваші NASAMS, що захищають небо України" - заявив Володимир Зеленський.